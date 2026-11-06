Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Kursverlauf

06.11.26 17:57 Uhr

Der TecDAX zeigte sich heute leichter.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,86 Prozent tiefer bei 4.004,80 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 589,137 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,406 Prozent auf 4.023,16 Punkte an der Kurstafel, nach 4.039,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4.024,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.975,96 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1,82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der TecDAX bei 4.099,22 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 4.000,99 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 06.11.2025, bei 3.498,24 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,50 Prozent zu. 4.284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Punkte.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 5,12 Prozent auf 30,41 EUR), Nordex (+ 4,98 Prozent auf 42,98 EUR), SMA Solar (+ 4,22 Prozent auf 51,15 EUR), PVA TePla (+ 2,56 Prozent auf 27,28 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,33 Prozent auf 114,20 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-6,22 Prozent auf 77,44 EUR), ATOSS Software (-5,02 Prozent auf 88,90 EUR), Nemetschek SE (-4,78 Prozent auf 64,75 EUR), Ottobock (-3,80 Prozent auf 46,85 EUR) und Bechtle (-3,24 Prozent auf 33,42 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 7.893.085 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 241,943 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,32 zu Buche schlagen. Mit 8,47 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net