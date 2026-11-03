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TecDAX-Performance

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX in Rot

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX in Rot

Der TecDAX gibt sich heute schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
88.50 EUR -4.70 EUR -5.04 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
103.20 EUR 1.40 EUR 1.38 %
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EVOTEC SE
2.89 EUR 0.12 EUR 4.49 %
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freenet AG
22.92 EUR 0.18 EUR 0.79 %
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IONOS
34.96 EUR -0.68 EUR -1.91 %
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Nemetschek SE
74.95 EUR -0.65 EUR -0.86 %
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Nordex AG
38.92 EUR 1.24 EUR 3.29 %
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PVA TePla AG
31.30 EUR 1.94 EUR 6.61 %
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SAP SE
206.45 EUR -2.35 EUR -1.13 %
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SMA Solar AG
51.05 EUR 2.29 EUR 4.70 %
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TeamViewer
5.22 EUR -1.91 EUR -26.81 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.60 EUR -0.88 EUR -3.20 %
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Indizes
TecDAX
4,094.15 EUR -21.59 EUR -0.52 %
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Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,66 Prozent auf 4.088,55 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 580,392 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,494 Prozent auf 4.095,40 Punkte an der Kurstafel, nach 4.115,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 4.096,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.037,09 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4.081,92 Punkte. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Stand von 3.952,05 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 3.630,48 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,81 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 5,62 Prozent auf 31,18 EUR), SMA Solar (+ 4,73 Prozent auf 51,15 EUR), EVOTEC SE (+ 2,78 Prozent auf 2,89 EUR), Drägerwerk (+ 2,54 Prozent auf 104,80 EUR) und Nordex (+ 2,33 Prozent auf 38,64 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen TeamViewer (-26,21 Prozent auf 5,34 EUR), ATOSS Software (-4,59 Prozent auf 89,40 EUR), Nemetschek SE (-4,27 Prozent auf 72,85 EUR), IONOS (-3,50 Prozent auf 34,74 EUR) und SAP SE (-3,21 Prozent auf 203,75 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.747.060 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 238,500 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,73 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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23.10.26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP SE Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.10.26 SAP SE Overweight Barclays Capital

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