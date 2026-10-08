Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Start

TecDAX im Blick

08.10.26 09:27 Uhr

Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne am vierten Tag der Woche nicht halten.

Um 09:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,13 Prozent tiefer bei 4.002,77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 570,751 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,621 Prozent auf 4.023,39 Punkte an der Kurstafel, nach 4.048,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4.002,61 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.023,54 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 2,17 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 08.09.2026, mit 4.036,38 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.745,94 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 3.732,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10,44 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0,33 Prozent auf 27,08 EUR), IONOS (+ 0,25 Prozent auf 32,70 EUR), TeamViewer (+ 0,15 Prozent auf 6,74 EUR), SAP SE (-0,07 Prozent auf 187,48 EUR) und United Internet (-0,08 Prozent auf 24,02 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil OHB SE (-2,95 Prozent auf 157,80 EUR), JENOPTIK (-2,81 Prozent auf 40,14 EUR), Siltronic (-2,80 Prozent auf 81,60 EUR), Infineon (-2,77 Prozent auf 59,26 EUR) und EVOTEC SE (-2,39 Prozent auf 2,86 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 225.053 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 217,682 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net