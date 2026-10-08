DAX 24.807 -1,2%ESt50 6.127 -0,9%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 10,88 -2,0%Nas 27.406 -0,5%Bitcoin 72.583 -2,3%Euro 1,1192 -0,0%Öl 103,4 +3,2%Gold 4.119 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
TecDAX im Blick

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Start

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Start

Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne am vierten Tag der Woche nicht halten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
26.89 EUR -0.16 EUR -0.59 %
Charts | News | Analysen
EVOTEC SE
2.89 EUR 0.06 EUR 2.05 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
22.66 EUR -0.18 EUR -0.79 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
58.79 EUR -2.29 EUR -3.75 %
Charts | News | Analysen
IONOS
32.44 EUR -0.06 EUR -0.18 %
Charts | News | Analysen
JENOPTIK AG
40.28 EUR -0.80 EUR -1.95 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
162.00 EUR 2.40 EUR 1.50 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
185.52 EUR -1.92 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen
Siltronic AG
79.45 EUR -4.40 EUR -5.25 %
Charts | News | Analysen
TeamViewer
6.66 EUR -0.10 EUR -1.48 %
Charts | News | Analysen
United Internet AG
23.38 EUR -0.64 EUR -2.66 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
24.60 EUR -0.30 EUR -1.20 %
Charts | News | Analysen
Indizes
TecDAX
3,965.53 EUR -83.00 EUR -2.05 %
News | Analysen

Um 09:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,13 Prozent tiefer bei 4.002,77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 570,751 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,621 Prozent auf 4.023,39 Punkte an der Kurstafel, nach 4.048,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4.002,61 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.023,54 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 2,17 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 08.09.2026, mit 4.036,38 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.745,94 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 3.732,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 10,44 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0,33 Prozent auf 27,08 EUR), IONOS (+ 0,25 Prozent auf 32,70 EUR), TeamViewer (+ 0,15 Prozent auf 6,74 EUR), SAP SE (-0,07 Prozent auf 187,48 EUR) und United Internet (-0,08 Prozent auf 24,02 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil OHB SE (-2,95 Prozent auf 157,80 EUR), JENOPTIK (-2,81 Prozent auf 40,14 EUR), Siltronic (-2,80 Prozent auf 81,60 EUR), Infineon (-2,77 Prozent auf 59,26 EUR) und EVOTEC SE (-2,39 Prozent auf 2,86 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 225.053 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 217,682 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.