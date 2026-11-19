XETRA-Handel im Fokus

Der TecDAX sank zum Handelsschluss.

Der TecDAX verlor im XETRA-Handel zum Handelsschluss 0,51 Prozent auf 3.932,68 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 567,268 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,385 Prozent auf 3.968,05 Punkte an der Kurstafel, nach 3.952,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3.929,31 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.003,38 Zählern.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 3,64 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4.010,90 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 19.08.2026, einen Stand von 4.059,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.420,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,51 Prozent nach oben. 4.284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3.322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 4,58 Prozent auf 178,00 EUR), PVA TePla (+ 3,10 Prozent auf 27,24 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,06 Prozent auf 109,20 EUR), AIXTRON SE (+ 1,98 Prozent auf 32,51 EUR) und Sartorius vz (+ 1,36 Prozent auf 299,00 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,83 Prozent auf 21,60 EUR), SAP SE (-3,56 Prozent auf 187,02 EUR), Nemetschek SE (-2,53 Prozent auf 55,95 EUR), Drägerwerk (-2,52 Prozent auf 116,00 EUR) und freenet (-1,72 Prozent auf 23,94 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 5.541.108 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 227,492 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Mit 8,22 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net