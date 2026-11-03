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Index-Performance im Blick

Schwacher Handel in London: FTSE 100 am Nachmittag in Rot

Schwacher Handel in London: FTSE 100 am Nachmittag in Rot

Derzeit ziehen sich die Anleger in London zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
30.29 EUR 0.60 EUR 2.02 %
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Associated British Foods plc
22.60 EUR -0.20 EUR -0.88 %
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Balfour Beatty plc
10.00 EUR 0.20 EUR 2.04 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
143.00 EUR 2.00 EUR 1.42 %
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Barratt Developments PLC
3.96 EUR 0.14 EUR 3.66 %
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Coca-Cola European Partners PLC
101.00 EUR -2.00 EUR -1.94 %
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Endeavour Mining PLC
43.65 EUR -2.13 EUR -4.65 %
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Haleon PLC
3.90 EUR 0.10 EUR 2.63 %
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Hiscox Ltd
22.08 EUR -0.30 EUR -1.34 %
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JD Sports Fashion PLC Registered Shs
1.12 EUR 0.04 EUR 3.23 %
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Lloyds Banking Group
1.14 EUR 0.03 EUR 2.56 %
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Sage PLC
13.90 EUR 0.20 EUR 1.46 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
46.75 EUR -0.70 EUR -1.48 %
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Indizes
FTSE 100
10,669.31 GBP -92.02 GBP -0.86 %
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Um 15:40 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,77 Prozent leichter bei 10.678,67 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,259 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 10.761,30 Punkte an der Kurstafel, nach 10.761,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.761,32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.678,39 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.461,95 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Stand von 10.857,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, lag der FTSE 100 bei 9.701,37 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,31 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Hiscox (+ 2,39 Prozent auf 19,28 GBP), Balfour Beatty (+ 2,00 Prozent auf 8,93 GBP), 3i (+ 1,54 Prozent auf 25,67 GBP), Haleon (+ 1,39 Prozent auf 3,28 GBP) und Bank of Georgia Group (+ 1,33 Prozent auf 122,10 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Coca-Cola European Partners (-3,29 Prozent auf 111,78 USD), Endeavour Mining (-3,00 Prozent auf 36,22 GBP), Associated British Foods (-2,65 Prozent auf 18,91 GBP), Sage (-2,63 Prozent auf 11,48 GBP) und JD Sports Fashion (-2,55 Prozent auf 0,94 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 90.860.583 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 274,828 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.

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