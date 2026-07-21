Schwacher Handel in London: FTSE 100 beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

FTSE 100-Kursverlauf

23.07.26 17:57 Uhr

Der FTSE 100 zeigte sich zum Handelsende leichter.

Zum Handelsende bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,73 Prozent schwächer bei 10.639,17 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,169 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10.716,99 Punkte an der Kurstafel, nach 10.716,97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10.720,33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10.610,38 Punkten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 0,367 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.428,85 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 23.04.2026, den Stand von 10.457,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.061,49 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,91 Prozent nach oben. Bei 10.934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Segro (+ 6,50 Prozent auf 9,53 GBP), 3i (+ 4,78 Prozent auf 26,74 GBP), BP (+ 3,08 Prozent auf 5,56 GBP), Anglo American (+ 2,86 Prozent auf 36,30 GBP) und BAE Systems (+ 2,13 Prozent auf 19,65 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Centrica (-10,23 Prozent auf 1,61 GBP), Fresnillo (-6,13 Prozent auf 24,97 GBP), Endeavour Mining (-4,78 Prozent auf 35,64 GBP), Antofagasta (-4,61 Prozent auf 36,21 GBP) und Marks Spencer (-4,26 Prozent auf 3,80 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 81.982.173 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 303,640 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net