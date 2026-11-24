Marktbericht

FTSE 100-Handel heute.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,02 Prozent schwächer bei 10.479,19 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,128 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 10.480,47 Punkte an der Kurstafel, nach 10.480,82 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10.466,93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10.491,89 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.690,36 Punkten auf. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 10.854,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9.534,91 Punkte.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,31 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Balfour Beatty (+ 5,00 Prozent auf 9,13 GBP), Compass Group (+ 2,96 Prozent auf 34,81 USD), Babcock International (+ 1,87) Prozent auf 10,62 GBP), Investec (+ 1,63 Prozent auf 5,64 GBP) und Halma (+ 1,06 Prozent auf 34,48 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Antofagasta (-4,01 Prozent auf 26,58 GBP), Anglo American (-3,96 Prozent auf 32,00 GBP), Kingfisher (-3,47 Prozent auf 3,76 GBP), Endeavour Mining (-3,07 Prozent auf 32,17 GBP) und JD Sports Fashion (-2,90 Prozent auf 0,86 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 2.675.678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 252,581 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net