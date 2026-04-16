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FTSE 100-Performance

Schwacher Handel in London: FTSE 100 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone

17.04.26 09:28 Uhr
Schwacher Handel in London: FTSE 100 beginnt Freitagshandel in der Verlustzone | finanzen.net

Der FTSE 100 notiert am fünften Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

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FTSE 100
10.570,5 PKT -19,5 PKT -0,18%
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Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,15 Prozent tiefer bei 10.574,54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,004 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,003 Prozent stärker bei 10.590,35 Punkten, nach 10.589,99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10.594,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10.572,95 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 0,254 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10.403,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Wert von 10.235,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8.275,66 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 6,26 Prozent zu. Bei 10.934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Burberry (+ 1,65 Prozent auf 11,55 GBP), Intertek (+ 1,43 Prozent auf 48,23 GBP), Ocado Group (+ 0,97 Prozent auf 1,99 GBP), Informa (+ 0,94 Prozent auf 8,27 GBP) und Airtel Africa (+ 0,91 Prozent auf 3,54 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Centrica (-4,09 Prozent auf 1,99 GBP), SSE (-3,23 Prozent auf 25,59 GBP), Antofagasta (-2,37 Prozent auf 36,81 GBP), Fresnillo (-1,72 Prozent auf 34,92 GBP) und Anglo American (-1,60 Prozent auf 35,42 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 4.154.431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 264,183 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die 3i-Aktie hat mit 5,20 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Index weist die Legal General-Aktie mit 8,30 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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