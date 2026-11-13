Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt zum Start des Freitagshandels zurück

LSE-Handel im Fokus

13.11.26 09:27 Uhr

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Um 09:09 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,09 Prozent auf 10.853,44 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,292 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent höher bei 10.863,28 Punkten in den Freitagshandel, nach 10.863,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.836,63 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.867,64 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, stand der FTSE 100 bei 10.650,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der FTSE 100 10.772,67 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.807,68 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9,07 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Aviva (+ 2,22 Prozent auf 7,56 GBP), BP (+ 1,29 Prozent auf 5,74 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,08 Prozent auf 37,05 GBP), Ithaca Energy (+ 0,76 Prozent auf 2,60 GBP) und Auto Trader Group (+ 0,67 Prozent auf 5,70 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen 3i (-3,69 Prozent auf 26,10 GBP), Vodafone Group (-1,65 Prozent auf 1,16 GBP), Antofagasta (-1,49 Prozent auf 31,69 GBP), Rolls-Royce (-1,40 Prozent auf 13,50 GBP) und Babcock International (-1,37 Prozent auf 9,82 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 1.441.784 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 277,771 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net