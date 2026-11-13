DAX 26.794 +0,1%ESt50 6.404 +0,1%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,21 -2,5%Nas 25.366 -0,4%Bitcoin 62.714 -2,8%Euro 1,1055 -0,0%Öl 95,5 -0,4%Gold 3.897 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
LSE-Handel im Fokus

Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt zum Start des Freitagshandels zurück

Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt zum Start des Freitagshandels zurück

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
31.03 EUR -0.75 EUR -2.36 %
Charts | News | Analysen
Antofagasta plc
38.38 EUR -1.69 EUR -4.22 %
Charts | News | Analysen
Auto Trader Group PLC
6.75 EUR 0.05 EUR 0.75 %
Charts | News | Analysen
Aviva PLC Registered Shs
9.23 EUR 0.41 EUR 4.62 %
Charts | News | Analysen
Babcock International
11.62 EUR -0.12 EUR -1.02 %
Charts | News | Analysen
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
164.00 EUR 1.00 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
BP plc (British Petrol)
6.87 EUR 0.03 EUR 0.42 %
Charts | News | Analysen
HSBC Holdings plc
16.22 EUR 0.06 EUR 0.38 %
Charts | News | Analysen
Ithaca Energy PLC Registered Shs
3.10 EUR 0.03 EUR 0.91 %
Charts | News | Analysen
Lloyds Banking Group
1.18 EUR 0.00 EUR -0.25 %
Charts | News | Analysen
Rolls-Royce Plc
16.18 EUR -0.46 EUR -2.79 %
Charts | News | Analysen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
44.57 EUR 0.75 EUR 1.71 %
Charts | News | Analysen
Smiths PLC
32.20 EUR -0.20 EUR -0.62 %
Charts | News | Analysen
Vodafone Group PLC
1.38 EUR -0.03 EUR -2.02 %
Charts | News | Analysen
Indizes
FTSE 100
10,885.84 GBP 22.75 GBP 0.21 %
News | Analysen

Um 09:09 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,09 Prozent auf 10.853,44 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,292 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent höher bei 10.863,28 Punkten in den Freitagshandel, nach 10.863,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.836,63 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.867,64 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, stand der FTSE 100 bei 10.650,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der FTSE 100 10.772,67 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.807,68 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9,07 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Aviva (+ 2,22 Prozent auf 7,56 GBP), BP (+ 1,29 Prozent auf 5,74 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,08 Prozent auf 37,05 GBP), Ithaca Energy (+ 0,76 Prozent auf 2,60 GBP) und Auto Trader Group (+ 0,67 Prozent auf 5,70 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen 3i (-3,69 Prozent auf 26,10 GBP), Vodafone Group (-1,65 Prozent auf 1,16 GBP), Antofagasta (-1,49 Prozent auf 31,69 GBP), Rolls-Royce (-1,40 Prozent auf 13,50 GBP) und Babcock International (-1,37 Prozent auf 9,82 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 1.441.784 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 277,771 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Aktuelle Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Shell (ex Royal Dutch Shell) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.11.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.