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FTSE 100-Entwicklung

Schwacher Handel in London: FTSE 100 legt den Rückwärtsgang ein

10.06.26 12:25 Uhr
Schwacher Handel in London: FTSE 100 legt den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

Der FTSE 100 notiert am Mittwochmittag im Minus.

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FTSE 100
10.173,3 PKT -54,1 PKT -0,53%
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Um 12:08 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,53 Prozent schwächer bei 10.172,68 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,972 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10.227,38 Punkte an der Kurstafel, nach 10.227,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 10.168,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.253,03 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 1,89 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10.233,07 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 10.03.2026, den Wert von 10.412,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8.853,08 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,23 Prozent zu. Bei 10.934,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit DCC (+ 2,25 Prozent auf 61,35 GBP), Land Securities Group (+ 1,51 Prozent auf 6,40 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,47 Prozent auf 162,55 USD), Associated British Foods (+ 1,46 Prozent auf 19,17 GBP) und Tesco (+ 1,25 Prozent auf 4,62 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil RELX (-4,15 Prozent auf 24,94 GBP), Experian (-3,25 Prozent auf 25,34 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,76 Prozent auf 88,76 GBP), HSBC (-2,42 Prozent auf 12,80 GBP) und Sage (-2,26 Prozent auf 8,32 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 32.494.223 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 273,121 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die 3i-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,24 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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