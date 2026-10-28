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Index im Blick

Schwacher Handel in London: FTSE 100 leichter

Schwacher Handel in London: FTSE 100 leichter

Der FTSE 100 zeigt sich am Mittwochmittag mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Babcock International
11.70 EUR -0.04 EUR -0.34 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
146.00 EUR 1.00 EUR 0.69 %
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Barclays plc
5.13 EUR 0.13 EUR 2.52 %
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Barratt Developments PLC
3.98 EUR 0.10 EUR 2.58 %
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GSK PLC Registered Shs
21.67 EUR -0.95 EUR -4.20 %
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Informa PLC
10.10 EUR 0.20 EUR 2.02 %
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Lloyds Banking Group
1.25 EUR 0.03 EUR 2.80 %
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NatWest Group PLC Registered Shs
7.60 EUR 0.05 EUR 0.61 %
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Pearson plc
15.58 EUR -0.21 EUR -1.33 %
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Sage PLC
13.50 EUR -0.10 EUR -0.74 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
47.06 EUR 0.18 EUR 0.38 %
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Standard Chartered plc
25.15 EUR 2.30 EUR 10.07 %
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Unilever PLC
57.48 EUR -0.76 EUR -1.30 %
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Indizes
FTSE 100
10,653.79 GBP -32.75 GBP -0.31 %
News | Analysen

Der FTSE 100 verliert im LSE-Handel um 12:08 Uhr 0,30 Prozent auf 10.654,08 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,265 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10.687,02 Zählern und damit 0,004 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10.686,54 Punkte).

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10.643,25 Punkte, das Tageshoch hingegen 10.692,21 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,345 Prozent abwärts. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 10.684,88 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 10.871,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9.696,74 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7,06 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Standard Chartered (+ 3,76 Prozent auf 20,95 GBP), NatWest Group (+ 2,40 Prozent auf 6,50 GBP), Lloyds Banking Group (+ 2,08 Prozent auf 1,04 GBP), Barclays (+ 2,04 Prozent auf 4,31 GBP) und Babcock International (+ 1,58 Prozent auf 10,09 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil GSK (-6,86 Prozent auf 17,91 GBP), Unilever (-2,93 Prozent auf 47,49 GBP), Pearson (-2,00 Prozent auf 12,99 GBP), Informa (-1,59 Prozent auf 8,40 GBP) und Sage (-1,48 Prozent auf 11,34 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 39.490.451 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 266,852 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
26.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG

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