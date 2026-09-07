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Index-Bewegung

Schwacher Handel in London: FTSE 100 liegt mittags im Minus

Schwacher Handel in London: FTSE 100 liegt mittags im Minus

Kaum verändert zeigt sich der FTSE 100 am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antofagasta plc
46.00 EUR 0.53 EUR 1.17 %
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Indizes
FTSE 100
10,821.13 GBP -1.00 GBP -0.01 %
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Am Dienstag gibt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,05 Prozent auf 10.817,00 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,550 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 10.822,26 Punkten, nach 10.822,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10.833,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.778,06 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Wert von 10.901,09 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 10.373,20 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 9.221,44 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,70 Prozent. Bei 10.989,45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Antofagasta (+ 3,41 Prozent auf 40,31 GBP), Auto Trader Group (+ 2,41 Prozent auf 5,18 GBP), Coca-Cola HBC (+ 2,40 Prozent auf 45,88 GBP), Halma (+ 2,25 Prozent auf 37,30 GBP) und Weir Group (+ 2,20 Prozent auf 27,84 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Computacenter (-3,17 Prozent auf 54,23 GBP), ConvaTec (-1,26 Prozent auf 2,24 GBP), Burberry (-1,23 Prozent auf 10,89 GBP), GSK (-1,00 Prozent auf 18,19 GBP) und International Consolidated Airlines (-0,98 Prozent auf 4,24 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 21.639.571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 631,640 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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14.08.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.

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