Schwacher Handel in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone

FTSE 100 im Blick

Der FTSE 100 zeigt sich am Mittag wenig verändert.

Am Montag notiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,17 Prozent tiefer bei 10.391,78 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,973 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10.409,34 Punkte an der Kurstafel, nach 10.409,28 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10.409,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10.372,76 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 01.05.2026, wurde der FTSE 100 auf 10.363,93 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10.910,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wies der FTSE 100 8.772,38 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,43 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.934,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit easyJet (+ 9,47 Prozent auf 4,36 GBP), Entain (+ 3,31 Prozent auf 5,51 GBP), Sage (+ 2,61 Prozent auf 8,64 GBP), Glencore (+ 2,42 Prozent auf 5,82 GBP) und JD Sports Fashion (+ 2,14 Prozent auf 0,86 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Ocado Group (-4,22 Prozent auf 2,14 GBP), WPP 2012 (-2,84 Prozent auf 2,74 GBP), BAE Systems (-2,60 Prozent auf 19,71 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-2,03 Prozent auf 14,46 GBP) und ConvaTec (-1,78 Prozent auf 1,99 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 11.131.777 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 276,525 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,64 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net