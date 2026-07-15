Schwacher Handel in London: FTSE 100 verliert zum Start des Freitagshandels

LSE-Handel im Blick

17.07.26 09:27 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in London morgens.

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 09:09 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 0,08 Prozent auf 10.563,73 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,165 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 10.572,39 Punkten in den Handel, nach 10.572,24 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10.582,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10.549,12 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 0,626 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 17.06.2026, einen Stand von 10.508,61 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.667,63 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, wies der FTSE 100 8.972,64 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,16 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BAT (+ 2,98 Prozent auf 46,70 GBP), Imperial Brands (+ 2,28 Prozent auf 28,69 GBP), Vodafone Group (+ 2,06 Prozent auf 1,19 GBP), RELX (+ 1,88 Prozent auf 25,49 GBP) und National Grid (+ 1,77 Prozent auf 12,38 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Burberry (-3,79 Prozent auf 10,78 GBP), Antofagasta (-2,76 Prozent auf 34,89 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-2,70 Prozent auf 13,72 GBP), Anglo American (-2,32 Prozent auf 34,04 GBP) und Barclays (-1,68 Prozent auf 5,16 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 3.157.152 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 299,227 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net