Index im Blick

Der FTSE 100 verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der FTSE 100 verliert im LSE-Handel um 09:10 Uhr 0,45 Prozent auf 10.405,43 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,188 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10.452,77 Zählern und damit 0,001 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10.452,68 Punkte).

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10.389,89 Punkte, das Tageshoch hingegen 10.452,77 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 4,56 Prozent abwärts. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 10.733,00 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 10.748,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, lag der FTSE 100 bei 9.527,65 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 4,57 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell BAT (+ 1,61 Prozent auf 44,17 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 1,54 Prozent auf 56,58 GBP), Airtel Africa (+ 1,54 Prozent auf 2,77 GBP), J Sainsbury (+ 1,40 Prozent auf 3,49 GBP) und Haleon (+ 1,35 Prozent auf 3,47 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Computacenter (-3,25 Prozent auf 45,80 GBP), Bank of Georgia Group (-3,09 Prozent auf 125,30 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-3,07 Prozent auf 14,12 GBP), Halma (-2,86 Prozent auf 33,94 GBP) und Standard Chartered (-2,61 Prozent auf 19,76 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.862.376 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 264,133 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net