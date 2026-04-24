Schwacher Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag in Rot

Kursentwicklung

Aktueller Marktbericht zum Dow Jones.

Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr 0,18 Prozent auf 49.140,94 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 19,652 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,182 Prozent fester bei 49.320,29 Punkten in den Montagshandel, nach 49.230,71 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49.353,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 49.029,47 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 45.166,64 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, bei 49.003,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, einen Wert von 40.113,50 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,57 Prozent zu Buche. Bei 50.512,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 2,97 Prozent auf 214,45 USD), Verizon (+ 2,46 Prozent auf 47,52 USD), Salesforce (+ 2,33 Prozent auf 182,32 USD), JPMorgan Chase (+ 0,87 Prozent auf 310,96 USD) und Goldman Sachs (+ 0,71 Prozent auf 933,50 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil McDonalds (-1,93 Prozent auf 293,59 USD), Apple (-1,61 Prozent auf 266,70 USD), Home Depot (-1,56 Prozent auf 284,70 EUR), IBM (-1,55 Prozent auf 228,39 USD) und Walmart (-1,52 Prozent auf 127,94 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 18.901.468 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,316 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,47 zu Buche schlagen. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6,06 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net