Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter

Index im Fokus

Aktuell halten sich die Anleger in New York zurück.

Um 20:00 Uhr verliert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,05 Prozent auf 50.620,55 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,434 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,310 Prozent auf 50.487,16 Punkte an der Kurstafel, nach 50.644,28 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 50.764,04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 50.314,34 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,129 Prozent abwärts. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 28.04.2026, den Wert von 49.141,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 48.977,92 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 42.098,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,63 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50.830,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 3,39 Prozent auf 426,65 USD), Nike (+ 3,13 Prozent auf 47,42 USD), IBM (+ 2,68 Prozent auf 262,04 USD), Boeing (+ 1,87 Prozent auf 228,50 USD) und Salesforce (+ 0,81 Prozent auf 178,94 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen 3M (-1,98 Prozent auf 152,10 USD), Visa (-1,67 Prozent auf 322,13 USD), Caterpillar (-1,64 Prozent auf 894,98 USD), Sherwin-Williams (-1,52 Prozent auf 305,26 USD) und Coca-Cola (-1,49 Prozent auf 80,40 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13.193.237 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,480 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 5,85 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net