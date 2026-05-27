DAX25.092 -0,3%Est506.055 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3300 -1,9%Nas26.914 +0,9%Bitcoin63.097 -1,3%Euro1,1649 +0,2%Öl94,17 -0,9%Gold4.503 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe auf Iran: DAX verliert letztlich -- Wall Street uneins -- Salesforce enttäuscht mit Gewinn -- Micron, ServiceNow, Snowflake, Rheinmetall, OHB, AMD, Microsoft, Dell, Bitcoin im Fokus
Top News
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Krypto kaufen ohne Umwege - finanzen.net ZERO bietet ein Depot für alles Krypto kaufen ohne Umwege - finanzen.net ZERO bietet ein Depot für alles
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index im Fokus

Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter

28.05.26 20:02 Uhr
Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter | finanzen.net

Aktuell halten sich die Anleger in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
130,10 EUR -3,45 EUR -2,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
196,50 EUR 6,94 EUR 3,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
769,20 EUR -13,20 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
69,05 EUR -1,34 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
225,80 EUR 4,80 EUR 2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
366,25 EUR 10,95 EUR 3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
40,88 EUR 1,42 EUR 3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
184,32 EUR 1,20 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
154,50 EUR -2,80 EUR -1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
266,00 EUR -0,90 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
41,08 EUR -0,94 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
276,55 EUR -6,45 EUR -2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
50.591,9 PKT -52,4 PKT -0,10%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr verliert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,05 Prozent auf 50.620,55 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,434 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,310 Prozent auf 50.487,16 Punkte an der Kurstafel, nach 50.644,28 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 50.764,04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 50.314,34 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,129 Prozent abwärts. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 28.04.2026, den Wert von 49.141,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 48.977,92 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 42.098,70 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,63 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50.830,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 3,39 Prozent auf 426,65 USD), Nike (+ 3,13 Prozent auf 47,42 USD), IBM (+ 2,68 Prozent auf 262,04 USD), Boeing (+ 1,87 Prozent auf 228,50 USD) und Salesforce (+ 0,81 Prozent auf 178,94 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen 3M (-1,98 Prozent auf 152,10 USD), Visa (-1,67 Prozent auf 322,13 USD), Caterpillar (-1,64 Prozent auf 894,98 USD), Sherwin-Williams (-1,52 Prozent auf 305,26 USD) und Coca-Cola (-1,49 Prozent auf 80,40 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13.193.237 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,480 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 5,85 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen