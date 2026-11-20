Schwacher Handel in New York: Dow Jones letztendlich leichter
Der Dow Jones zeigte sich am fünften Tag der Woche leichter.
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Zum Handelsende gab der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,93 Prozent auf 48.147,33 Punkte nach. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 24,590 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 2,72 Prozent stärker bei 50.432,32 Punkten, nach 49.097,06 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 47.998,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49.594,90 Punkten lag.
So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 7,88 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52.495,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, stand der Dow Jones noch bei 52.759,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45.752,26 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,486 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 2,84 Prozent auf 339,85 USD), Home Depot (+ 1,99 Prozent auf 312,75 EUR), Walmart (+ 1,52 Prozent auf 127,95 USD), Johnson Johnson (+ 1,25 Prozent auf 270,47 USD) und Coca-Cola (+ 0,94 Prozent auf 96,99 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-14,01 Prozent auf 125,53 USD), Goldman Sachs (-6,71 Prozent auf 790,69 USD), Caterpillar (-5,01 Prozent auf 510,45 USD), Cisco (-4,29 Prozent auf 90,64 USD) und Nike (-4,11 Prozent auf 32,92 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 149.446.192 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,661 Bio. Euro.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,67 zu Buche schlagen. Mit 4,83 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie zu erwarten.
Redaktion Finanzen.net
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