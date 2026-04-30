Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus

Dow Jones im Fokus

Der Dow Jones zeigte sich letztendlich leichter.

Am Freitag fiel der Dow Jones via NYSE letztendlich um 0,31 Prozent auf 49.499,27 Punkte zurück. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,612 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 48.762,93 Zählern und damit 1,79 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (49.652,14 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49.496,47 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49.988,56 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,788 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 01.04.2026, bei 46.565,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, einen Stand von 48.892,47 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 01.05.2025, bei 40.752,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,31 Prozent nach oben. 50.512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 4,13 Prozent auf 183,82 USD), Apple (+ 3,24 Prozent auf 280,14 USD), Merck (+ 2,73 Prozent auf 112,16 USD), Microsoft (+ 1,63 Prozent auf 414,44 USD) und Amazon (+ 1,21 Prozent auf 268,26 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Amgen (-4,75 Prozent auf 329,82 USD), 3M (-2,74 Prozent auf 142,50 USD), McDonalds (-2,37 Prozent auf 286,64 USD), Chevron (-1,39 Prozent auf 190,63 USD) und Johnson Johnson (-1,16 Prozent auf 227,19 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 33.926.442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,332 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,88 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net