Schwacher Handel in New York: Dow Jones startet in der Verlustzone

Dow Jones-Entwicklung

Der Dow Jones kann seine Vortagesgewinne am Montagmorgen nicht halten.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 15:56 Uhr um 0,05 Prozent tiefer bei 46.482,34 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,133 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,076 Prozent auf 46.469,36 Punkte an der Kurstafel, nach 46.504,67 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46.354,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 46.574,71 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat, am 06.03.2026, stand der Dow Jones noch bei 47.501,55 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 06.01.2026, bei 49.462,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, mit 38.314,86 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 3,93 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Visa (+ 0,82 Prozent auf 303,28 USD), UnitedHealth (+ 0,80 Prozent auf 279,48 USD), Boeing (+ 0,70 Prozent auf 209,68 USD), Amazon (+ 0,63 Prozent auf 211,10 USD) und American Express (+ 0,57 Prozent auf 301,89 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Amgen (-1,14 Prozent auf 343,97 USD), Microsoft (-0,72 Prozent auf 370,76 USD), Salesforce (-0,72 Prozent auf 185,84 USD), Honeywell (-0,55 Prozent auf 228,19 USD) und Sherwin-Williams (-0,53 Prozent auf 316,31 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 2.877.247 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,740 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.net