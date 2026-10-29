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NYSE-Handel im Fokus

Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht am Donnerstagmittag Verluste

Der Dow Jones sinkt am vierten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
252.50 EUR -12.10 EUR -4.57 %
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Amazon
220.15 EUR -7.45 EUR -3.27 %
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Boeing Co.
156.00 EUR 6.00 EUR 4.0 %
Charts | News | Analysen
Caterpillar Inc.
589.20 EUR -55.40 EUR -8.59 %
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Merck Co.
132.50 EUR 5.50 EUR 4.33 %
Charts | News | Analysen
Microsoft Corp.
469.15 EUR -20.55 EUR -4.20 %
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Nike Inc.
34.16 EUR 0.84 EUR 2.51 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
191.04 EUR -0.46 EUR -0.24 %
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Salesforce
205.05 EUR -10.25 EUR -4.76 %
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Sherwin-Williams Co.
293.50 EUR 4.90 EUR 1.70 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
350.80 EUR -3.80 EUR -1.07 %
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Visa Inc.
366.85 EUR 6.85 EUR 1.90 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,240.81 USD -234.29 USD -0.45 %
News | Analysen

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:56 Uhr um 0,36 Prozent schwächer bei 52.285,48 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 26,168 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,266 Prozent auf 52.335,43 Punkte an der Kurstafel, nach 52.475,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52.086,13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52.405,88 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 0,067 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51.349,92 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 29.07.2026, einen Stand von 51.594,14 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47.632,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,07 Prozent nach oben. 54.744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 5,01 Prozent auf 147,99 USD), Boeing (+ 3,91 Prozent auf 173,67 USD), Nike (+ 3,12 Prozent auf 38,31 USD), Visa (+ 2,28 Prozent auf 409,73 USD) und Sherwin-Williams (+ 2,26 Prozent auf 328,06 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Alphabet C (ex Google) (-12,07 Prozent auf 283,05 USD), Caterpillar (-7,71 Prozent auf 658,35 USD), Salesforce (-4,77 Prozent auf 230,57 USD), Amazon (-3,20 Prozent auf 246,46 USD) und Microsoft (-1,21 Prozent auf 524,58 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Alphabet C (ex Google)-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 12.969.549 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,657 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 4,29 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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08:01 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.

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