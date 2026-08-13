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Dow Jones-Marktbericht

Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert

Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert

Der Dow Jones zeigt sich am fünften Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amgen Inc.
357.80 EUR 1.15 EUR 0.32 %
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Chevron Corp.
173.42 EUR 2.42 EUR 1.42 %
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Cisco Inc.
96.39 EUR -1.57 EUR -1.60 %
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Coca-Cola Co.
75.75 EUR -0.07 EUR -0.09 %
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Home Depot
292.10 EUR -5.90 EUR -1.98 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
202.75 EUR -0.65 EUR -0.32 %
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McDonald's Corp.
236.50 EUR -0.30 EUR -0.13 %
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Nike Inc.
35.30 EUR -0.29 EUR -0.81 %
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NVIDIA Corp.
194.54 EUR -1.30 EUR -0.66 %
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Salesforce
170.90 EUR -3.06 EUR -1.76 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
318.10 EUR -0.70 EUR -0.22 %
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UnitedHealth Inc.
345.40 EUR -2.00 EUR -0.58 %
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Walt Disney
92.21 EUR 2.10 EUR 2.33 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,733.19 USD -106.80 USD -0.2 %
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Am Freitag tendiert der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,28 Prozent schwächer bei 53.690,39 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,017 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,021 Prozent schwächer bei 53.828,55 Punkten, nach 53.839,99 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53.890,84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 53.682,63 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,707 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 52.508,27 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 50.063,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44.911,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,97 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Walt Disney (+ 1,78 Prozent auf 106,67 USD), Chevron (+ 1,50 Prozent auf 200,67 USD), McDonalds (+ 0,98 Prozent auf 274,92 USD), UnitedHealth (+ 0,65 Prozent auf 401,65 USD) und Coca-Cola (+ 0,58 Prozent auf 87,93 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Cisco (-2,66 Prozent auf 110,45 USD), Salesforce (-2,25 Prozent auf 196,85 USD), Amgen (-1,32 Prozent auf 412,34 USD), IBM (-1,10 Prozent auf 234,54 USD) und Home Depot (-1,05 Prozent auf 292,10 EUR).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 6.219.680 Aktien gehandelt. Mit 4,698 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,86 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,96 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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