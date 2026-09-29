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Dow Jones-Performance im Blick

Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich schwächer

Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich schwächer

Der Dow Jones verbucht am Dienstagmittag Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
293.45 EUR -4.20 EUR -1.41 %
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Boeing Co.
168.54 EUR 3.54 EUR 2.15 %
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Goldman Sachs
804.00 EUR -11.00 EUR -1.35 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
196.34 EUR 2.04 EUR 1.05 %
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Johnson & Johnson
235.25 EUR -4.95 EUR -2.06 %
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McDonald's Corp.
206.90 EUR 0.70 EUR 0.34 %
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Nike Inc.
31.57 EUR -0.37 EUR -1.16 %
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NVIDIA Corp.
202.75 EUR 1.40 EUR 0.70 %
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Procter & Gamble Co.
130.78 EUR 0.04 EUR 0.03 %
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Salesforce
199.78 EUR -2.27 EUR -1.12 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
317.40 EUR 0.60 EUR 0.19 %
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Walmart
93.64 EUR -2.39 EUR -2.49 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,234.02 USD -247.49 USD -0.48 %
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Am Dienstag verbucht der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0,61 Prozent auf 51.167,53 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,601 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,324 Prozent auf 51.648,48 Punkte an der Kurstafel, nach 51.481,51 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51.505,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 51.132,76 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Wert von 53.559,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 52.182,74 Punkte. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46.316,07 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5,76 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 2,14 Prozent auf 188,34 USD), NVIDIA (+ 0,88 Prozent auf 230,87 USD), McDonalds (+ 0,68 Prozent auf 235,19 USD), IBM (+ 0,50 Prozent auf 221,77 USD) und Salesforce (+ 0,30 Prozent auf 227,95 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Walmart (-2,72 Prozent auf 105,77 USD), Johnson Johnson (-1,80 Prozent auf 267,05 USD), Apple (-1,79 Prozent auf 332,33 USD), Nike (-1,21 Prozent auf 35,95 USD) und Goldman Sachs (-1,15 Prozent auf 905,71 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7.033.327 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,773 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,65 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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