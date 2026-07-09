Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone
Der NASDAQ 100 sank schlussendlich.
Werte in diesem Artikel
Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,15 Prozent schwächer bei 28.128,34 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,326 Prozent tiefer bei 28.362,15 Punkten, nach 28.454,81 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28.471,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28.053,08 Einheiten.
So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 2,57 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 24.06.2026, den Wert von 29.220,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 27.303,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23.219,86 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,59 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30.762,20 Punkte. 22.841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Adobe (+ 6,10 Prozent auf 225,11 USD), Workday (+ 5,84 Prozent auf 135,34 USD), T-Mobile US (+ 5,67 Prozent auf 180,09 USD), Intuit (+ 5,26 Prozent auf 296,33 USD) und Thomson Reuters (+ 5,20 Prozent auf 90,15 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Nebius (-15,02 Prozent auf 187,77 USD), CoreWeave (-11,37 Prozent auf 71,88 USD), Astera Labs (-10,82 Prozent auf 291,58 USD), Sandisk (-10,79 Prozent auf 1.436,56 USD) und Rocket Lab (-8,69 Prozent auf 63,91 USD) unter Druck.
Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 41.023.935 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,508 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte
Die Comcast-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,33 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Adobe
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adobe
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Aktuelle NVIDIA Aktie News
NVIDIA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.07.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG