Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

NASDAQ-Handel im Fokus

24.07.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 sank schlussendlich.

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,15 Prozent schwächer bei 28.128,34 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,326 Prozent tiefer bei 28.362,15 Punkten, nach 28.454,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28.471,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28.053,08 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 2,57 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 24.06.2026, den Wert von 29.220,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 27.303,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23.219,86 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,59 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30.762,20 Punkte. 22.841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Adobe (+ 6,10 Prozent auf 225,11 USD), Workday (+ 5,84 Prozent auf 135,34 USD), T-Mobile US (+ 5,67 Prozent auf 180,09 USD), Intuit (+ 5,26 Prozent auf 296,33 USD) und Thomson Reuters (+ 5,20 Prozent auf 90,15 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Nebius (-15,02 Prozent auf 187,77 USD), CoreWeave (-11,37 Prozent auf 71,88 USD), Astera Labs (-10,82 Prozent auf 291,58 USD), Sandisk (-10,79 Prozent auf 1.436,56 USD) und Rocket Lab (-8,69 Prozent auf 63,91 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 41.023.935 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,508 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Comcast-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,33 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net