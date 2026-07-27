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Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück

Der NASDAQ 100 gab schlussendlich nach.

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NASDAQ 100
27,763.13 USD -276.08 USD -0.98 %
News | Analysen

Am Dienstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,98 Prozent schwächer bei 27.763,13 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,816 Prozent auf 27.810,40 Punkte an der Kurstafel, nach 28.039,21 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 27.452,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27.926,53 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 29.118,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 27.029,01 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23.356,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,14 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30.762,20 Punkten. 22.841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Workday (+ 8,24 Prozent auf 159,69 USD), Booking (+ 6,70 Prozent auf 199,31 USD), Comcast (+ 6,10 Prozent auf 24,19 USD), DoorDash (+ 6,05 Prozent auf 195,52 USD) und Thomson Reuters (+ 5,66 Prozent auf 103,29 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Sandisk (-14,25 Prozent auf 1.096,10 USD), Nebius (-9,68 Prozent auf 169,69 USD), Micron Technology (-8,85 Prozent auf 820,53 USD), Seagate Technology (-8,53 Prozent auf 747,30 USD) und Lumentum (-8,43 Prozent auf 651,93 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 36.627.894 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,403 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,50 zu Buche schlagen. Mit 6,12 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG