Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück

Marktbericht

12.10.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 zeigte sich heute in Rot.

Am Montag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich Verluste in Höhe von 0,71 Prozent auf 30.664,70 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,282 Prozent leichter bei 30.796,04 Punkten in den Handel, nach 30.883,15 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 30.618,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30.813,96 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der NASDAQ 100 29.368,44 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.825,11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, mit 24.221,75 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 21,66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Shopify A (+ 4,90 Prozent auf 179,22 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,38 Prozent auf 742,96 USD), Keurig Dr Pepper (+ 3,12 Prozent auf 32,75 USD), GE HealthCare Technologies (+ 3,04 Prozent auf 67,74 USD) und Mondelez (+ 2,28 Prozent auf 61,79 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Lumentum (-9,78 Prozent auf 995,41 USD), Sandisk (-5,97 Prozent auf 1.487,33 USD), Astera Labs (-5,29 Prozent auf 324,11 USD), Moderna (-5,00 Prozent auf 213,74 USD) und Nebius (-4,98 Prozent auf 210,06 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 20.670.897 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,931 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

2027 hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 7,19 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net