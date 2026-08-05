Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsstart zurück

Kursentwicklung im Fokus

20.08.26 15:59 Uhr

Das macht der NASDAQ 100.

Der NASDAQ 100 sinkt im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 0,58 Prozent auf 29.256,02 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,445 Prozent schwächer bei 29.295,15 Punkten, nach 29.426,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29.378,81 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.225,95 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 2,97 Prozent. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 28.604,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29.297,70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der NASDAQ 100 23.249,57 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 16,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,76 Prozent auf 111,30 USD), Diamondback Energy (+ 3,48 Prozent auf 215,81 USD), Marvell Technology (+ 2,63 Prozent auf 243,50 USD), Sandisk (+ 2,62 Prozent auf 1.609,99 USD) und CoreWeave (+ 2,50 Prozent auf 93,14 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Walmart (-8,60 Prozent auf 104,47 USD), CrowdStrike (-2,91 Prozent auf 195,77 USD), Axon Enterprise (-2,71 Prozent auf 628,22 USD), Tesla (-2,32 Prozent auf 342,97 USD) und SpaceX (-2,23 Prozent auf 136,53 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die Walmart-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6.900.433 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Comcast-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net