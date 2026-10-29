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NASDAQ 100-Kursverlauf

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus

Der NASDAQ 100 zeigt sich heute im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alnylam Pharmaceuticals Inc.
160.10 EUR -48.60 EUR -23.29 %
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Alphabet A (ex Google)
253.60 EUR -12.95 EUR -4.86 %
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Axon Enterprise
393.20 EUR 15.80 EUR 4.19 %
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CrowdStrike
231.00 EUR -7.00 EUR -2.94 %
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DoorDash
158.38 EUR 10.00 EUR 6.74 %
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Ferrovial International SE Registered Shs
49.84 EUR 1.95 EUR 4.07 %
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Fortinet Inc
122.40 EUR 5.08 EUR 4.33 %
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KLA
149.26 EUR 4.26 EUR 2.94 %
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Kraft Heinz Company
21.44 EUR 0.01 EUR 0.05 %
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Marvell Technology
194.24 EUR -30.81 EUR -13.69 %
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Micron Technology Inc.
834.50 EUR -27.90 EUR -3.24 %
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NVIDIA Corp.
190.86 EUR -0.64 EUR -0.33 %
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NXP Semiconductors N.V.
226.70 EUR 6.25 EUR 2.84 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,310.60 USD -502.55 USD -1.69 %
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Um 20:00 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,70 Prozent auf 29.307,32 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,31 Prozent tiefer bei 29.421,18 Punkten, nach 29.813,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29.517,80 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.257,05 Zählern.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,880 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 30.339,33 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 27.192,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, wies der NASDAQ 100 26.119,85 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 16,27 Prozent aufwärts. Bei 31.361,37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell KLA (+ 5,03 Prozent auf 166,76 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 4,44 Prozent auf 56,95 USD), NXP Semiconductors (+ 3,89 Prozent auf 261,47 USD), DoorDash (+ 3,75 Prozent auf 175,85 USD) und Axon Enterprise (+ 3,41 Prozent auf 437,61 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Alnylam Pharmaceuticals (-22,65 Prozent auf 179,77 USD), Fortinet (-21,70 Prozent auf 136,31 USD), Marvell Technology (-13,77 Prozent auf 217,01 USD), Alphabet A (ex Google) (-13,10 Prozent auf 282,33 USD) und Alphabet C (ex Google) (-12,88 Prozent auf 280,42 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 22.851.573 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,657 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Mit 6,71 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:46 Alphabet A (ex Google) Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:16 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:56 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
08:06 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.

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