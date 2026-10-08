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Index-Performance im Fokus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus

Der NASDAQ 100 zeigte sich schlussendlich leichter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
208.45 EUR 4.50 EUR 2.21 %
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Arm Holdings
241.50 EUR -23.50 EUR -8.87 %
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Astera Labs Inc Registered Shs
315.00 EUR -23.00 EUR -6.80 %
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Comcast Corp. (Class A)
18.45 EUR -0.25 EUR -1.33 %
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Copart Inc.
23.51 EUR -0.14 EUR -0.59 %
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CoreWeave
72.81 EUR -7.25 EUR -9.06 %
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CrowdStrike
237.30 EUR -1.20 EUR -0.50 %
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Diamondback Energy Inc
164.02 EUR 0.32 EUR 0.20 %
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Kraft Heinz Company
20.07 EUR 0.49 EUR 2.51 %
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Lumentum Holdings Inc
950.30 EUR -44.10 EUR -4.43 %
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Nebius
196.00 EUR -15.90 EUR -7.50 %
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NVIDIA Corp.
205.55 EUR -6.15 EUR -2.91 %
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Old Dominion Freight Line Inc.
157.70 EUR -0.46 EUR -0.29 %
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PepsiCo Inc.
113.82 EUR 2.46 EUR 2.21 %
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Indizes
NASDAQ 100
30,725.81 USD -434.27 USD -1.39 %
News | Analysen

Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1,39 Prozent tiefer bei 30.725,81 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,561 Prozent leichter bei 30.985,23 Punkten in den Handel, nach 31.160,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 31.125,13 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.556,40 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,282 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29.507,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29.252,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25.136,62 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 21,90 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Diamondback Energy (+ 3,96 Prozent auf 191,68 USD), PepsiCo (+ 3,73 Prozent auf 128,34 USD), Adobe (+ 3,56 Prozent auf 241,05 USD), Old Dominion Freight Line (+ 3,44 Prozent auf 181,65 USD) und Copart (+ 3,23 Prozent auf 27,48 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Astera Labs (-9,21 Prozent auf 347,05 USD), CoreWeave (-7,77 Prozent auf 81,58 USD), Nebius (-7,35 Prozent auf 219,71 USD), Arm (-6,48 Prozent auf 275,29 USD) und Lumentum (-5,62 Prozent auf 1.048,60 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 29.184.971 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 5,147 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,06 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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