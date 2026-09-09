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Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags leichter

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags leichter

Das macht der NASDAQ 100 am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Astera Labs Inc Registered Shs
246.00 EUR -9.00 EUR -3.53 %
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Meta Platforms (ex Facebook)
560.00 EUR 33.50 EUR 6.36 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,382.73 USD -124.97 USD -0.42 %
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Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,31 Prozent tiefer bei 29.414,75 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,257 Prozent auf 29.431,94 Punkte an der Kurstafel, nach 29.507,70 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29.563,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29.334,41 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,777 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29.722,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.084,50 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Stand von 23.839,80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 16,70 Prozent. Bei 30.762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Datadog A (+ 6,84 Prozent auf 224,60 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,23 Prozent auf 651,73 USD), Astera Labs (+ 6,22 Prozent auf 306,81 USD), Marvell Technology (+ 5,34 Prozent auf 237,44 USD) und Lumentum (+ 3,83 Prozent auf 1.016,00 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Comcast (-5,85 Prozent auf 24,79 USD), SpaceX (-4,64 Prozent auf 146,35 USD), Booking (-4,64 Prozent auf 171,94 USD), Shopify A (-4,16 Prozent auf 128,52 USD) und DoorDash (-3,43 Prozent auf 193,57 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 15.717.216 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,769 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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