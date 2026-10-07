Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus

Index-Performance

07.10.26 15:59 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittwoch.

Am Mittwoch gibt der NASDAQ 100 um 15:57 Uhr via NASDAQ um 0,80 Prozent auf 30.975,48 Punkte nach. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,796 Prozent schwächer bei 30.976,25 Punkten, nach 31.224,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 31.029,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 30.904,46 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 0,528 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 29.544,16 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 07.07.2026, mit 29.173,02 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24.840,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 22,89 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 31.361,37 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit DexCom (+ 1,89 Prozent auf 84,97 USD), Gilead Sciences (+ 1,86 Prozent auf 146,91 USD), T-Mobile US (+ 1,84 Prozent auf 168,99 USD), Amgen (+ 1,68 Prozent auf 409,35 USD) und Autodesk (+ 1,33 Prozent auf 234,36 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Astera Labs (-6,64 Prozent auf 363,90 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,26 Prozent auf 155,90 USD), Nebius (-4,84 Prozent auf 237,78 USD), Rocket Lab (-4,72 Prozent auf 71,52 USD) und Constellation Energy (-3,66 Prozent auf 289,40 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.945.849 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,128 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,01 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,27 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net