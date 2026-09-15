Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 sackt schlussendlich ab

NASDAQ 100-Performance im Fokus

15.09.26 22:33 Uhr

Der NASDAQ 100 zeigte sich letztendlich mit negativen Notierungen.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,65 Prozent tiefer bei 28.937,84 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,093 Prozent schwächer bei 29.100,16 Punkten in den Handel, nach 29.127,16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 29.142,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28.899,43 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 30.046,14 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 15.06.2026, den Stand von 30.543,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 24.293,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 14,80 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. 22.841,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell QUALCOMM (+ 4,25 Prozent auf 187,80 USD), CrowdStrike (+ 3,02 Prozent auf 242,49 USD), Diamondback Energy (+ 2,82 Prozent auf 211,53 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,19 Prozent auf 504,20 USD) und DexCom (+ 2,09 Prozent auf 86,45 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Axon Enterprise (-9,81 Prozent auf 442,08 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,36 Prozent auf 129,60 USD), Take Two (-4,93 Prozent auf 211,91 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-4,69 Prozent auf 238,27 USD) und Seagate Technology (-4,19 Prozent auf 771,81 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 21.254.816 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,563 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,60 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net