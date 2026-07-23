Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

24.07.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 zeigt sich am fünften Tag der Woche wenig bewegt.

Um 17:57 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,16 Prozent leichter bei 28.409,47 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,326 Prozent leichter bei 28.362,15 Punkten, nach 28.454,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 28.469,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 28.097,80 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,60 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29.220,06 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 27.303,67 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 24.07.2025, einen Wert von 23.219,86 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 12,71 Prozent. Bei 30.762,20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit T-Mobile US (+ 5,36 Prozent auf 179,56 USD), Adobe (+ 5,11 Prozent auf 223,02 USD), Workday (+ 4,67 Prozent auf 133,84 USD), Thomson Reuters (+ 4,39 Prozent auf 89,45 USD) und Intuit (+ 4,18 Prozent auf 293,29 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Nebius (-8,50 Prozent auf 202,19 USD), Astera Labs (-8,20 Prozent auf 300,15 USD), CoreWeave (-7,21 Prozent auf 75,25 USD), Lumentum (-6,86 Prozent auf 776,45 USD) und Sandisk (-6,79 Prozent auf 1.501,06 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 16.871.883 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,508 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,30 zu Buche schlagen. Mit 6,33 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net