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NASDAQ 100-Performance im Fokus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Minus

10.06.26 22:32 Uhr
Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Minus | finanzen.net

Der NASDAQ 100 beendete den Mittwochshandel im Minus.

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Indizes
NASDAQ 100
28.508,0 PKT -576,5 PKT -1,98%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,98 Prozent tiefer bei 28.508,03 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,656 Prozent tiefer bei 28.893,82 Punkten, nach 29.084,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 28.462,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29.212,38 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 3,30 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 29.234,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.956,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 21.941,92 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,10 Prozent. Bei 30.762,20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit T-Mobile US (+ 3,39 Prozent auf 185,55 USD), Kraft Heinz Company (+ 2,65 Prozent auf 24,05 USD), Mondelez (+ 1,99 Prozent auf 64,18 USD), Charter A (+ 1,79 Prozent auf 137,79 USD) und Costco Wholesale (+ 1,53 Prozent auf 983,37 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen QUALCOMM (-6,92 Prozent auf 191,20 USD), ON Semiconductor (-5,84 Prozent auf 110,17 USD), Enphase Energy (-5,49 Prozent auf 50,57 USD), Arm (-5,37 Prozent auf 307,43 USD) und Marvell Technology (-5,35 Prozent auf 252,59 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 40.367.141 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,370 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 2,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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