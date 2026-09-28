Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Index im Fokus

28.09.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite notierte zum Handelsschluss im negativen Bereich.

Am Montag fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 0,92 Prozent auf 26.820,38 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,491 Prozent schwächer bei 26.935,76 Punkten in den Montagshandel, nach 27.068,72 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.709,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26.990,02 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der NASDAQ Composite 26.402,42 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 25.297,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 22.484,07 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 15,43 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27.288,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Lifecore Biomedical (+ 55,24 Prozent auf 6,52 USD), BlackBerry (+ 7,19 Prozent auf 8,80 USD), American Eagle Outfitters (+ 4,40 Prozent auf 17,31 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 4,17 Prozent auf 314,10 USD) und Roivant Sciences (+ 3,30 Prozent auf 36,98 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Modine Manufacturing (-11,63 Prozent auf 175,04 USD), Donegal Group B (-8,85 Prozent auf 16,59 USD), PetMed Express (-8,17 Prozent auf 1,41 USD), QUALCOMM (-7,17 Prozent auf 187,48 USD) und Nissan Motor (-6,72 Prozent auf 1,86 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 33.945.241 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,766 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net