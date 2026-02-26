DAX25.219 -0,3%Est506.122 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 -0,9%Nas22.672 -0,9%Bitcoin55.822 -2,4%Euro1,1801 ±0,0%Öl72,70 +2,5%Gold5.223 +0,8%
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Wall Street tiefrot -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
BASF-Aktie tiefer: Chemieriese zeigt sich für 2026 vorsichtig - Rückläufige Preise drücken das Ergebnis BASF-Aktie tiefer: Chemieriese zeigt sich für 2026 vorsichtig - Rückläufige Preise drücken das Ergebnis
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
NASDAQ Composite im Fokus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Verlusten

27.02.26 16:00 Uhr
Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Verlusten | finanzen.net

Der NASDAQ Composite fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitagmorgen in die Verlustzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
20,25 USD -1,34 USD -6,18%
Charts|News|Analysen
Anika Therapeutics Inc.
11,20 EUR 2,20 EUR 24,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ceva Inc.
18,10 EUR 0,20 EUR 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Consumer Portfolio Services Inc.
7,20 EUR 0,05 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
DENTSPLY SIRONA Inc
10,35 EUR -0,28 EUR -2,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Donegal Group Inc. (B)
15,54 USD -1,15 USD -6,89%
Charts|News|Analysen
Gladstone Commercial Corp.
10,65 EUR -0,14 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
inTest Corp.
9,55 EUR 1,05 EUR 12,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microvision Inc.
0,70 EUR 0,00 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
76,88 EUR 5,53 EUR 7,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nordson Corp.
246,00 EUR 1,60 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
153,46 EUR -3,20 EUR -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
109,20 EUR -3,50 EUR -3,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
USANA Health Sciences Inc.
17,60 EUR 0,10 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.701,9 PKT -176,5 PKT -0,77%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 15:56 Uhr um 1,19 Prozent leichter bei 22.606,11 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,15 Prozent auf 22.615,43 Punkte an der Kurstafel, nach 22.878,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22.666,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 22.538,30 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1,03 Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 23.817,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, einen Stand von 23.214,69 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 18.544,42 Punkten gehandelt.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 2,71 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 23.988,26 Punkte. Bei 22.256,76 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell inTest (+ 13,14 Prozent auf 11,15 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 10,23 Prozent auf 14,01 USD), Netflix (+ 8,59 Prozent auf 91,86 USD), Anika Therapeutics (+ 6,96 Prozent auf 13,68 USD) und USANA Health Sciences (+ 3,83 Prozent auf 21,97 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-9,77 Prozent auf 15,06 USD), Americas Car-Mart (-5,49 Prozent auf 20,40 USD), Microvision (-5,26 Prozent auf 0,78 USD), Consumer Portfolio Services (-5,10 Prozent auf 8,00 USD) und Ceva (-5,09 Prozent auf 20,50 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Netflix-Aktie aufweisen. 10.890.657 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,021 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die Gladstone Commercial-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Anika Therapeutics und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
26.02.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen