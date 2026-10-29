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NASDAQ Composite-Performance im Blick

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite in Rot

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite in Rot

Der NASDAQ Composite zeigt sich heute im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
253.80 EUR -12.75 EUR -4.78 %
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America's Car-Mart Inc.
1.12 USD 0.25 USD 29.17 %
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Donegal Group Inc. (B)
21.39 USD -4.51 USD -17.41 %
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Dorel Industries Inc.
0.84 EUR 0.00 EUR 0.60 %
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DXP Enterprises Inc.
150.90 EUR 2.80 EUR 1.89 %
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Lam Research Corp.
234.00 EUR 5.25 EUR 2.30 %
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Littelfuse Inc.
350.00 EUR 14.00 EUR 4.17 %
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Monro Muffler Brake Inc.
12.50 EUR -0.10 EUR -0.79 %
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NVIDIA Corp.
191.04 EUR -0.46 EUR -0.24 %
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SIGA Technologies Inc.
3.13 USD -0.18 USD -5.44 %
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Textron Inc.
69.86 EUR -0.20 EUR -0.29 %
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Upbound Group Inc Registered Shs
15.35 EUR 0.24 EUR 1.55 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,178.83 USD -371.02 USD -1.4 %
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Um 17:56 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,30 Prozent auf 26.204,32 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,31 Prozent schwächer bei 26.201,82 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26.549,85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.286,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26.053,16 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0,682 Prozent zu. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 26.797,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 24.442,94 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 23.958,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,78 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 29,17 Prozent auf 1,12 USD), Textron (+ 13,90 Prozent auf 89,21 USD), Upbound Group (+ 13,48) Prozent auf 19,19 USD), Littelfuse (+ 6,17 Prozent auf 411,02 USD) und DXP Enterprises (+ 5,89 Prozent auf 177,57 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-17,41 Prozent auf 21,39 USD), Monro Muffler Brake (-15,52 Prozent auf 12,08 USD), Alphabet A (ex Google) (-12,22 Prozent auf 285,18 USD), Alphabet C (ex Google) (-12,07 Prozent auf 283,05 USD) und Dorel Industries (-11,32 Prozent auf 0,87 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 19.391.154 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,657 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite hat die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14:46 Alphabet A (ex Google) Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:16 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:56 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
08:06 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
15.10.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.

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