Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt im Minus

Index im Fokus

16.10.26 20:02 Uhr

Mit dem NASDAQ Composite geht es am Freitagnachmittag abwärts.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 2,03 Prozent auf 26.169,50 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,225 Prozent auf 26.652,98 Punkte an der Kurstafel, nach 26.713,03 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 26.674,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26.150,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 4,33 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 16.09.2026, mit 25.978,42 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25.881,95 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Stand von 22.562,54 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 12,63 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AmeriServ Financial (+ 4,26 Prozent auf 4,65 USD), Century Aluminum (+ 4,12 Prozent auf 35,61 USD), Harmonic (+ 3,69 Prozent auf 10,97 USD), Independent Bank (+ 3,26 Prozent auf 79,59 USD) und Ceragon Networks (+ 2,48 Prozent auf 2,07 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Americas Car-Mart (-17,04 Prozent auf 1,12 USD), AXT (-9,32 Prozent auf 52,51 USD), Nortech Systems (-9,30 Prozent auf 9,36 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,10 Prozent auf 137,53 USD) und Comtech Telecommunications (-7,59 Prozent auf 1,34 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 14.064.109 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,746 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Century Aluminum-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Mit 18,81 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net