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NASDAQ Composite-Kursverlauf

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Minus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Minus

Zum Handelsende zogen sich die Anleger in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
1.04 USD -0.02 USD -1.89 %
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Century Casinos Inc.
0.54 EUR -0.08 EUR -13.71 %
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Cogent Communications Holdings Inc
6.65 EUR 0.08 EUR 1.22 %
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Columbia Sportswear Co.
58.00 EUR 4.00 EUR 7.41 %
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Covenant Transport Inc.
26.60 EUR 1.00 EUR 3.91 %
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Credit Acceptance Corp.
510.00 EUR 30.00 EUR 6.25 %
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Donegal Group Inc. (B)
24.99 USD 2.98 USD 13.54 %
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Intel Corp.
58.51 EUR -10.73 EUR -15.50 %
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Lam Research Corp.
212.50 EUR -14.65 EUR -6.45 %
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Methanex Corp.
56.74 EUR -0.30 EUR -0.53 %
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NVIDIA Corp.
183.44 EUR -5.30 EUR -2.81 %
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QUALCOMM Inc.
147.40 EUR -13.60 EUR -8.45 %
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Regeneron Pharmaceuticals Inc.
826.40 EUR 100.80 EUR 13.89 %
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SIGA Technologies Inc.
3.04 USD -0.14 USD -4.40 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25,437.00 USD -747.73 USD -2.86 %
News | Analysen

Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 2,86 Prozent tiefer bei 25.437,00 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 2,26 Prozent tiefer bei 25.592,49 Punkten, nach 26.184,72 Punkten am Vortag.

Bei 25.177,33 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 25.673,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,27 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 26.861,06 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Wert von 25.122,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23.581,14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 9,47 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27.722,75 Punkte. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Methanex (+ 14,04 Prozent auf 71,57 USD), Donegal Group B (+ 13,54 Prozent auf 24,99 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 13,33 Prozent auf 927,89 USD), Covenant Transport (+ 7,29 Prozent auf 30,92 USD) und Columbia Sportswear (+ 6,04 Prozent auf 67,54 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Intel (-28,58 Prozent auf 65,76 USD), Credit Acceptance (-19,26 Prozent auf 464,89 USD), Century Casinos (-17,44 Prozent auf 0,52 USD), Cogent Communications (-13,14 Prozent auf 6,74 USD) und QUALCOMM (-11,12 Prozent auf 164,79 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 109.797.901 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die Americas Car-Mart-Aktie hat mit 1,33 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 18,87 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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