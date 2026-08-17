Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab

Index im Blick

17.08.26 22:32 Uhr

Am Abend zogen sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,32 Prozent leichter bei 26.644,91 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,208 Prozent stärker bei 26.784,65 Punkten, nach 26.729,16 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26.626,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26.798,40 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25.520,24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 26.225,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, mit 21.622,98 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,67 Prozent nach oben. Bei 27.190,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 17,55 Prozent auf 95,97 USD), Patterson-UTI Energy (+ 7,43 Prozent auf 12,22 USD), Nissan Motor (+ 7,06 Prozent auf 2,20 USD), Applied Materials (+ 5,55 Prozent auf 535,31 USD) und Methode Electronics (+ 5,48 Prozent auf 18,08 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen JetBlue Airways (-7,26 Prozent auf 5,24 USD), NETGEAR (-6,38 Prozent auf 22,61 USD), Align Technology (-5,60 Prozent auf 171,16 USD), Comtech Telecommunications (-5,11 Prozent auf 1,67 USD) und Cogent Communications (-4,95 Prozent auf 10,75 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 24.560.798 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,701 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net