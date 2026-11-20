NASDAQ Composite-Entwicklung

Der NASDAQ Composite befand sich zum Handelsschluss auf Talfahrt.

Letztendlich fiel der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 5,28 Prozent auf 22.617,73 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 1,20 Prozent schwächer bei 23.592,67 Punkten, nach 23.879,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23.837,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22.513,01 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 9,00 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26.424,82 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Stand von 26.067,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.078,05 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,66 Prozent zurück. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Donegal Group B (+ 21,58 Prozent auf 34,99 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 5,37 Prozent auf 3,14 USD), Nissan Motor (+ 4,67 Prozent auf 1,75 USD), Inter Parfums (+ 3,38 Prozent auf 137,44 USD) und Infosys (+ 3,26 Prozent auf 12,03 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Geospace Technologies (-31,57 Prozent auf 2,27 USD), NVIDIA (-14,01 Prozent auf 125,53 USD), inTest (-13,99 Prozent auf 10,94 USD), TTM Technologies (-13,46 Prozent auf 58,85 USD) und PDF Solutions (-13,06 Prozent auf 30,43 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 149.446.192 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,661 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 22,64 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net