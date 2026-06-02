Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten

NASDAQ Composite im Fokus

Der NASDAQ Composite zeigte sich am Donnerstag wenig verändert.

Am Donnerstag ging der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 26.830,96 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,02 Prozent auf 26.579,30 Punkte an der Kurstafel, nach 26.853,98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.923,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 26.554,24 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,451 Prozent. Vor einem Monat, am 04.05.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25.067,80 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 04.03.2026, einen Wert von 22.807,48 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19.460,49 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 15,47 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Bei 20.690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Innodata (+ 12,22 Prozent auf 121,50 USD), Integra LifeSciences (+ 9,07 Prozent auf 17,56 USD), AngioDynamics (+ 7,41 Prozent auf 12,03 USD), Mind CTI (+ 6,73 Prozent auf 0,98 USD) und Myriad Genetics (+ 6,59 Prozent auf 4,69 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen 3D Systems (-14,96 Prozent auf 3,07 USD), CIENA (-13,66 Prozent auf 535,63 USD), Commercial Vehicle Group (-4,50 Prozent auf 5,52 USD), Comtech Telecommunications (-4,26 Prozent auf 5,40 USD) und Methode Electronics (-3,64 Prozent auf 12,72 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 39.324.812 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,644 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net