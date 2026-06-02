DAX24.945 +0,6%Est506.103 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2800 -2,0%Nas26.831 -0,1%Bitcoin54.705 -0,8%Euro1,1612 +0,1%Öl95,22 -2,2%Gold4.475 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Broadcom A2JG9Z SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Marvell Technology A3CNLD Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Broadcom enttäuscht beim Ausblick -- SpaceX setzt Ausgabepreis fest -- Lufthansa, Infineon, CrowdStrike, Softbank, HOCHTIEF, PUMA, BYD im Fokus
Top News
CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test CFD-Broker Vergleich: Die besten CFD-Broker im Test
Softbank-Aktie sackt zweistellig ab - Gewinnmitnahmen nach starker KI-Rally Softbank-Aktie sackt zweistellig ab - Gewinnmitnahmen nach starker KI-Rally
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ Composite im Fokus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten

04.06.26 22:32 Uhr
Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite schließt mit Verlusten | finanzen.net

Der NASDAQ Composite zeigte sich am Donnerstag wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3D Systems Corp.
2,72 EUR -0,45 EUR -14,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AngioDynamics Inc.
10,10 EUR 0,55 EUR 5,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CIENA Corp.
446,00 EUR -115,00 EUR -20,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commercial Vehicle Group Inc.
4,80 EUR 0,16 EUR 3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comtech Telecommunications Corp.
4,74 EUR -0,16 EUR -3,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Innodata Inc.
104,00 EUR 12,50 EUR 13,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Integra LifeSciences Holdings Corp.
13,70 EUR 0,40 EUR 3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Methode Electronics Inc.
11,30 EUR 0,60 EUR 5,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mind CTI Ltd.
0,98 USD 0,06 USD 6,73%
Charts|News|Analysen
Myriad Genetics Inc.
3,71 EUR 0,05 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
188,98 EUR 3,08 EUR 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Patterson-UTI Energy Inc.
10,12 EUR 0,10 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
4,43 USD 0,14 USD 3,26%
Charts|News|Analysen
Strategy (ex MicroStrategy)
109,18 EUR -0,04 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26.831,0 PKT -23,0 PKT -0,09%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag ging der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 26.830,96 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,02 Prozent auf 26.579,30 Punkte an der Kurstafel, nach 26.853,98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.923,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 26.554,24 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,451 Prozent. Vor einem Monat, am 04.05.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 25.067,80 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 04.03.2026, einen Wert von 22.807,48 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 19.460,49 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 15,47 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Bei 20.690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Innodata (+ 12,22 Prozent auf 121,50 USD), Integra LifeSciences (+ 9,07 Prozent auf 17,56 USD), AngioDynamics (+ 7,41 Prozent auf 12,03 USD), Mind CTI (+ 6,73 Prozent auf 0,98 USD) und Myriad Genetics (+ 6,59 Prozent auf 4,69 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen 3D Systems (-14,96 Prozent auf 3,07 USD), CIENA (-13,66 Prozent auf 535,63 USD), Commercial Vehicle Group (-4,50 Prozent auf 5,52 USD), Comtech Telecommunications (-4,26 Prozent auf 5,40 USD) und Methode Electronics (-3,64 Prozent auf 12,72 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 39.324.812 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,644 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3D Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen