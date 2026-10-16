Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Freitagmittag schwächer

NASDAQ Composite-Entwicklung

16.10.26 17:59 Uhr

Am Freitagmittag ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Um 17:57 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,23 Prozent auf 26.383,50 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,225 Prozent schwächer bei 26.652,98 Punkten, nach 26.713,03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26.674,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26.370,52 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 3,54 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25.978,42 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Stand von 25.881,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 22.562,54 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,55 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Century Aluminum (+ 5,44 Prozent auf 36,06 USD), Independent Bank (+ 4,55 Prozent auf 80,59 USD), AmeriServ Financial (+ 4,26 Prozent auf 4,65 USD), Ceragon Networks (+ 3,22 Prozent auf 2,09 USD) und IDEXX Laboratories (+ 3,00 Prozent auf 563,60 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Americas Car-Mart (-14,81 Prozent auf 1,15 USD), Nortech Systems (-9,30 Prozent auf 9,36 USD), Comtech Telecommunications (-7,59 Prozent auf 1,34 USD), AXT (-7,20 Prozent auf 53,74 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-6,38 Prozent auf 141,64 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10.957.298 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,746 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Century Aluminum-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 18,81 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net