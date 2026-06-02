Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende tief in der Verlustzone

Index-Performance

So performte der NASDAQ Composite zum Handelsende.

Schlussendlich fiel der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 4,18 Prozent auf 25.709,43 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 1,10 Prozent tiefer bei 26.536,59 Punkten, nach 26.830,96 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26.572,25 Punkte, das Tagestief hingegen 25.648,47 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 4,61 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 25.326,13 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, bei 22.748,99 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 05.06.2025, einen Stand von 19.298,45 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,65 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Dorel Industries (+ 4,72 Prozent auf 1,11 USD), Erie Indemnity (+ 3,51 Prozent auf 227,22 USD), Donegal Group A (+ 3,11 Prozent auf 17,24 USD), TransAct Technologies (+ 3,00 Prozent auf 4,80 USD) und Safety Insurance Group (+ 2,82 Prozent auf 70,27 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Ballard Power (-18,95 Prozent auf 4,92 USD), Innodata (-16,07 Prozent auf 101,97 USD), AXT (-15,99 Prozent auf 89,04 USD), Amtech Systems (-15,61 Prozent auf 18,49 USD) und Rambus (-14,20 Prozent auf 145,31 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 61.947.419 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,472 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,58 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net