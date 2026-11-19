Index im Fokus

Am Donnerstagmittag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Um 17:57 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,74 Prozent schwächer bei 7.269,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 61,871 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,931 Prozent höher bei 7.391,79 Punkten, nach 7.323,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7.253,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.415,64 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 3,26 Prozent nach. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 7.690,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7.707,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, lag der S&P 500 bei 6.642,16 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 5,99 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Everpure A (+ 14,52 Prozent auf 115,37 USD), Seagate Technology (+ 7,58 Prozent auf 555,01 USD), Western Digital (+ 7,56 Prozent auf 309,98 USD), Palo Alto Networks (+ 6,36 Prozent auf 361,54 USD) und Flex (+ 5,84 Prozent auf 79,21 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Williams-Sonoma (-12,66 Prozent auf 227,15 USD), UnitedHealth (-6,21 Prozent auf 328,17 USD), The Cigna Group Registered (-5,91 Prozent auf 268,51 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,46 Prozent auf 501,21 USD) und Universal Health Services (-5,39 Prozent auf 176,05 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 24.451.135 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,660 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,51 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net