Schwacher Handel in New York: S&P 500 beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

S&P 500-Performance im Blick

15.09.26 22:33 Uhr

Der S&P 500 verzeichnete am zweiten Tag der Woche Verluste.

Am Dienstag verlor der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,45 Prozent auf 7.585,73 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,860 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,077 Prozent schwächer bei 7.614,15 Punkten in den Handel, nach 7.619,98 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 7.572,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.617,26 Punkten lag.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, notierte der S&P 500 bei 7.785,76 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 7.554,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der S&P 500 6.615,28 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 10,60 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7.816,70 Punkte. Bei 6.316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Skyworks Solutions (+ 13,55 Prozent auf 90,00 USD), Qorvo (+ 9,34 Prozent auf 118,06 USD), PerkinElmer (+ 9,11 Prozent auf 140,19 USD), Illumina (+ 6,76 Prozent auf 222,29 USD) und APA (+ 5,29 Prozent auf 47,41 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Coinbase (-10,10 Prozent auf 172,11 USD), Bath Body Works (-6,64 Prozent auf 16,72 USD), Jack Henry Associates (-6,37 Prozent auf 154,07 USD), Chipotle Mexican Grill (-5,94 Prozent auf 34,83 USD) und Carvana (-5,60 Prozent auf 66,90 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 21.254.816 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,563 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 13,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net