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Schwacher Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus

26.03.26 22:33 Uhr
Schwacher Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus | finanzen.net

Am Donnerstagabend zogen sich die Anleger in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Indizes
S&P 500
6.477,2 PKT -114,7 PKT -1,74%
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Am Donnerstag stand der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 1,74 Prozent im Minus bei 6.477,16 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 53,378 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,698 Prozent leichter bei 6.545,90 Punkten, nach 6.591,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6.473,79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.573,22 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 1,49 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 26.02.2026, einen Wert von 6.908,86 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 26.12.2025, bei 6.929,94 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 26.03.2025, einen Stand von 5.712,20 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,56 Prozent abwärts. Bei 7.002,28 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.473,52 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Brown-Forman B (+ 9,58 Prozent auf 25,74 USD), Valero Energy (+ 5,80 Prozent auf 248,14 USD), Best Buy (+ 4,65 Prozent auf 63,21 USD), Gartner (+ 4,24 Prozent auf 156,60 USD) und Occidental Petroleum (+ 4,06 Prozent auf 64,36 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Lumentum (-11,37 Prozent auf 688,80 USD), Sandisk (-11,02 Prozent auf 603,17 USD), Coherent (-10,57 Prozent auf 243,29 USD), AppLovin (-10,41 Prozent auf 391,21 USD) und Lam Research (-9,35 Prozent auf 211,62 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 52.936.864 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,759 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Mit 11,91 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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