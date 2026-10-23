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S&P 500 aktuell

Schwacher Handel in New York: S&P 500 gibt zum Handelsende nach

Schwacher Handel in New York: S&P 500 gibt zum Handelsende nach

Der S&P 500 verlor am Abend an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT&T Inc. (AT & T Inc.)
18.97 EUR -1.14 EUR -5.67 %
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Bloom Energy
173.00 EUR -14.40 EUR -7.68 %
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Comfort Systems USA IncShs
1,061.00 EUR -69.00 EUR -6.11 %
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Crown Castle Corp
77.50 EUR 9.50 EUR 13.97 %
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Globe Life Inc
147.90 EUR 3.00 EUR 2.07 %
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NOV Inc Registered Shs
16.60 EUR -0.40 EUR -2.35 %
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NVIDIA Corp.
188.62 EUR -0.28 EUR -0.15 %
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Palo Alto Networks Inc
339.45 EUR 23.00 EUR 7.27 %
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Robert Half
34.92 EUR 4.58 EUR 15.10 %
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Schlumberger N.V. (Ltd.)
47.21 EUR 3.38 EUR 7.70 %
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Seagate Technology
562.00 EUR -30.00 EUR -5.07 %
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T-Mobile US
135.54 EUR -5.34 EUR -3.79 %
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Western Union Company
5.69 EUR 0.19 EUR 3.38 %
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Indizes
S&P 500
7,623.68 USD -39.75 USD -0.52 %
News | Analysen

Am Freitag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,52 Prozent leichter bei 7.623,68 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 64,339 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,548 Prozent leichter bei 7.621,42 Punkten in den Handel, nach 7.663,43 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7.660,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.612,07 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1,03 Prozent. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 7.706,03 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 7.408,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.738,44 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 11,16 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Robert Half (+ 21,74 Prozent auf 45,87 USD), Crown Castle (+ 9,06 Prozent auf 85,97 USD), Palo Alto Networks (+ 7,22 Prozent auf 380,55 USD), Schlumberger (+ 7,08 Prozent auf 53,06 USD) und NOV (+ 5,33 Prozent auf 19,76 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Bloom Energy (-11,24 Prozent auf 193,30 USD), Comfort Systems USA (-9,26 Prozent auf 1.160,86 USD), Globe Life (-8,09 Prozent auf 154,79 USD), AT&T (-7,96 Prozent auf 20,93 USD) und T-Mobile US (-7,71 Prozent auf 146,54 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 19.947.665 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,771 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,17 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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