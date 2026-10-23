Schwacher Handel in New York: S&P 500 gibt zum Handelsende nach

S&P 500 aktuell

23.10.26 22:32 Uhr

Der S&P 500 verlor am Abend an Wert.

Am Freitag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,52 Prozent leichter bei 7.623,68 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 64,339 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,548 Prozent leichter bei 7.621,42 Punkten in den Handel, nach 7.663,43 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7.660,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.612,07 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1,03 Prozent. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 7.706,03 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 7.408,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.738,44 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 11,16 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Robert Half (+ 21,74 Prozent auf 45,87 USD), Crown Castle (+ 9,06 Prozent auf 85,97 USD), Palo Alto Networks (+ 7,22 Prozent auf 380,55 USD), Schlumberger (+ 7,08 Prozent auf 53,06 USD) und NOV (+ 5,33 Prozent auf 19,76 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Bloom Energy (-11,24 Prozent auf 193,30 USD), Comfort Systems USA (-9,26 Prozent auf 1.160,86 USD), Globe Life (-8,09 Prozent auf 154,79 USD), AT&T (-7,96 Prozent auf 20,93 USD) und T-Mobile US (-7,71 Prozent auf 146,54 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 19.947.665 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,771 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,17 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net