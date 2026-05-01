Schwacher Handel in New York: S&P 500 mit Abgaben

S&P 500-Entwicklung

Der S&P 500 verzeichnet am Nachmittag Verluste.

Um 20:00 Uhr sinkt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,32 Prozent auf 7.206,69 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 58,716 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,121 Prozent auf 7.221,37 Punkte an der Kurstafel, nach 7.230,12 Punkten am Vortag.

Bei 7.174,12 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.244,54 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, einen Stand von 6.582,69 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 04.02.2026, einen Wert von 6.882,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, stand der S&P 500 bei 5.686,67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,08 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7.272,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6.316,91 Punkten.

Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Coinbase (+ 7,55 Prozent auf 205,68 USD), Micron Technology (+ 6,34 Prozent auf 576,60 USD), Oracle (+ 5,92 Prozent auf 182,00 USD), eBay (+ 5,51 Prozent auf 109,80 USD) und Robinhood (+ 5,08 Prozent auf 77,40 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil United Parcel Service (-9,35 Prozent auf 97,51 USD), Norwegian Cruise Line (-9,09 Prozent auf 17,10 USD), CH Robinson Worldwide (-8,62 Prozent auf 162,01 USD), FedEx (-8,46 Prozent auf 360,38 USD) und Loews (-7,09 Prozent auf 103,78 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 14.550.815 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,112 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net