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S&P 500-Performance

Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt schlussendlich

Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt schlussendlich

Der S&P 500 notierte am Abend im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
133.10 EUR -9.44 EUR -6.62 %
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Alaska Air Group Inc.
37.07 EUR 0.68 EUR 1.87 %
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APA Corporation Registered Shs
36.80 EUR -1.16 EUR -3.07 %
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Expedia Inc.
228.70 EUR -14.75 EUR -6.06 %
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Illumina Inc.
222.50 EUR 7.15 EUR 3.32 %
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Ingersoll Rand Inc Registered Shs
64.36 EUR 1.60 EUR 2.55 %
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Medtronic PLC
78.24 EUR -1.26 EUR -1.58 %
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NVIDIA Corp.
198.10 EUR -1.72 EUR -0.86 %
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Palantir
167.82 EUR 6.50 EUR 4.03 %
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Palo Alto Networks Inc
344.70 EUR 19.10 EUR 5.87 %
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Paychex Inc.
100.26 EUR -0.06 EUR -0.06 %
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Texas Pacific Land Corp Registered Shs
313.00 EUR -4.60 EUR -1.45 %
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Western Union Company
5.39 EUR 0.02 EUR 0.41 %
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Indizes
S&P 500
7,706.03 USD -58.61 USD -0.75 %
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Schlussendlich gab der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,75 Prozent auf 7.706,03 Punkte nach. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 63,538 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,092 Prozent auf 7.757,51 Punkte an der Kurstafel, nach 7.764,64 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7.694,89 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.761,94 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,172 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der S&P 500 bei 7.674,37 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Wert von 7.365,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, stand der S&P 500 noch bei 6.656,92 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,36 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Palo Alto Networks (+ 5,00 Prozent auf 393,30 USD), Palantir (+ 3,68 Prozent auf 191,79 USD), APA (+ 3,31 Prozent auf 43,70 USD), Ingersoll Rand (+ 3,21 Prozent auf 76,22 USD) und Illumina (+ 3,20 Prozent auf 255,38 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Paychex (-8,77 Prozent auf 104,49 USD), Expedia (-7,72 Prozent auf 259,04 USD), Airbnb (-7,56 Prozent auf 149,58 USD), Texas Pacific Land (-5,49 Prozent auf 335,74 USD) und Alaska Air Group (-5,27 Prozent auf 39,70 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 26.598.258 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4,796 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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